Importante riconoscimento internazionale per l’Italia e per la sua diplomazia.

L’Universidad Central del Este (UCE), con sede a San Pedro de Macorís, ha conferito il titolo di Dottore Honoris Causa a Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana.

Si tratta della più alta distinzione accademica attribuita dall’ateneo dominicano, assegnata in riconoscimento della solida carriera diplomatica dell’Ambasciatore e del suo contributo concreto al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Dominicana, con particolare attenzione alla cooperazione accademica, scientifica e culturale.

Diplomazia accademica e scientifica: un ponte tra i due Paesi

Durante il suo mandato nel Paese caraibico, Queirolo Palmas ha svolto un ruolo chiave nella promozione della diplomazia scientifica e universitaria, favorendo l’integrazione delle istituzioni dominicane nell’ecosistema della conoscenza italiana.

Grazie alla collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e la UCE:

oltre 650 studenti hanno frequentato corsi di lingua italiana;

numerosi studenti dominicani hanno potuto studiare in atenei italiani attraverso programmi di scambio accademico;

sono stati rafforzati i legami tra università, centri di ricerca e istituzioni culturali dei due Paesi.

Un lavoro silenzioso ma strategico, che ha contribuito a consolidare il dialogo tra le comunità accademiche e a rafforzare la presenza culturale italiana nella regione.

La cerimonia nel campus UCE

La cerimonia solenne si è svolta nel campus dell’Università Centrale dell’Est alla presenza delle autorità accademiche e istituzionali. Il Rettore, Mtro. José Altagracia Hazim Torres, ha evidenziato come il riconoscimento rappresenti la gratitudine dell’accademia dominicana per l’impegno profuso dall’Ambasciatore nel corso del suo mandato.

Il conferimento del titolo di Dottore Honoris Causa non è soltanto un omaggio personale, ma un segnale della solidità delle relazioni tra Italia e Repubblica Dominicana e del valore della cooperazione culturale come strumento di diplomazia.

Un riconoscimento che rafforza il legame Italia–Repubblica Dominicana

Il percorso avviato sotto la guida di Queirolo Palmas ha contribuito a rendere più strutturato e stabile il rapporto tra i due Paesi, valorizzando la lingua italiana, la mobilità studentesca e la collaborazione scientifica.

Il titolo conferito dalla UCE assume quindi un significato che va oltre il piano accademico: rappresenta il riconoscimento di una diplomazia attiva, capace di costruire ponti culturali duraturi e di generare opportunità concrete per le nuove generazioni.