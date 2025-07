“Nei giorni scorsi il Comites di Santo Domingo e il patronato Encal-Cisal, attivo in Repubblica Dominicana, mi hanno segnalato un grave disservizio: centinaia di pensionati italiani residenti nel Paese non avevano ricevuto l’accredito della pensione sul proprio conto bancario, come avviene normalmente ogni mese, ma si sono ritrovati con la somma destinata al pagamento trasferita improvvisamente agli sportelli Western Union dove dovevano ritirarla di persona”, ha dichiarato l’On. Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto nella ripartizione Nord e Centro America.

“Dopo aver ricevuto queste segnalazioni, ho contattato immediatamente la Direzione dell’INPS competente per le pensioni erogate all’estero. L’Istituto ha prontamente avviato un’indagine per chiarire quanto stesse accadendo. Nel giro di 48 ore, grazie alla mia richiesta, è stato individuato e risolto il problema.

L’origine del disguido risiedeva in un’errata interpretazione da parte di Citibank (l’istituto incaricato da INPS per il pagamento delle pensioni all’estero), delle nuove direttive INPS sugli IBAN in Repubblica Dominicana.

Citibank aveva erroneamente ritenuto che non fosse più possibile, per le direttive INPS, effettuare i versamenti sui conti bancari dominicani, dirottando così tutte le erogazioni verso Western Union.

Questo cambiamento inatteso ha causato disagi considerevoli, soprattutto tra i pensionati in condizioni di salute precarie, costretti a recarsi fisicamente agli sportelli Western Union. Molti, ignari della variazione, si sono semplicemente ritrovati senza accredito.

Grazie al mio intervento, l’INPS ha provveduto ad avvisare i patronati locali dell’accaduto, informando i pensionati che non hanno ancora ritirato la pensione di luglio che possono farlo presso Western Union entro il 15 luglio. Trascorso tale termine, la rata non riscossa verrà accorpata a quella di agosto, che tornerà ad essere regolarmente accreditata sui conti correnti.

Ad oggi, risultano ancora diverse decine di pensionati che non hanno ritirato la pensione. È fondamentale diffondere la notizia per evitare ulteriori disagi.

Ringrazio sentitamente il Comites e il patronato Encal-Cisal per la tempestiva segnalazione. Ringrazio il Dirigente INPS Dott. Massimo Colitti per la tempestività e la disponibilità dimostrate. Tuttavia, ritengo necessario tenere alta l’attenzione: Citibank ha già mostrato criticità nel passato e anche questo episodio dimostra l’urgenza di monitorare attentamente il servizio di Citibank. I pensionati possono sempre contattarmi via email, e in me troveranno sempre un’attenzione e un supporto”, conclude il deputato dem.