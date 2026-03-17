Casa de Campo, la comunità italiana protagonista nel resort simbolo dei Caraibi

Giornate intense tra diplomazia, incontri istituzionali e momenti con la comunità italiana per l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ospite a Casa de Campo, uno dei resort più esclusivi e conosciuti al mondo.

Durante la permanenza nel celebre complesso turistico della Repubblica Dominicana, l’ambasciatore ha avuto modo di incontrare numerosi connazionali residenti nell’area e di osservare da vicino il contributo significativo che gli italiani hanno dato allo sviluppo di questo luogo simbolo del turismo internazionale.

Casa de Campo, infatti, è un vero e proprio villaggio di lusso che conta circa 2.000 ville e cinque campi da golf, attirando ogni anno imprenditori, sportivi e turisti da tutto il mondo.

Gli italiani che hanno contribuito allo sviluppo di Casa de Campo

Nel corso degli anni molti italiani hanno scelto di vivere o investire a Casa de Campo, contribuendo alla crescita economica e al carattere internazionale del resort. Tra le storie più curiose ricordate durante gli incontri c’è quella dei fondatori della birra Peroni, presenti tra gli italiani che hanno animato la comunità locale.

Un segno tangibile dell’ingegno e dello spirito imprenditoriale italiano nel mondo, che continua a distinguersi anche nei Caraibi.

L’ambasciatore ha anche partecipato a diverse attività organizzate nel resort, tra cui un torneo di polo, ha incontrato i costruttori di Benetti Yachts, tra le più importanti aziende italiane nel settore della cantieristica di lusso, e ha potuto assistere alla tradizionale lavorazione dei sigari dominicani, realizzati a mano in pochi secondi da esperti artigiani.

La riapertura del leggendario campo da golf “Teeth of the Dog”

Momento centrale della visita è stata la cerimonia di riapertura dello storico campo da golf “Teeth of the Dog”, considerato uno dei campi più spettacolari al mondo e tra le principali attrazioni sportive di Casa de Campo.

L’evento ha visto la presenza di importanti rappresentanti istituzionali della Repubblica Dominicana. L’ambasciatore Maffettone ha avuto l’opportunità di salutare il Presidente costituzionale Luis Abinader, insieme al Ministro del Turismo David Collado e al Ministro del Lavoro Eddy Olivares.

Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti della Central Romana Corporation, tra cui Lian Fanjul e Crista Fanjul, oltre alla governatrice della provincia di La Romana, Ivelisse Méndez.

Dai Caraibi al Mediterraneo: il viaggio di ritorno degli italiani

Tra gli incontri con la comunità italiana è emerso anche un curioso dettaglio legato ai viaggi di ritorno verso l’Europa. Molti residenti stagionali, infatti, stanno rientrando in Italia attraverso una formula sempre più apprezzata: le crociere transatlantiche dai Caraibi al Mediterraneo.

Si tratta di viaggi di circa due settimane che permettono di attraversare l’Atlantico approfittando dello spostamento stagionale delle navi tra le rotte caraibiche e quelle mediterranee, offrendo un’esperienza di relax totale durante la traversata.

Un modo suggestivo per concludere il soggiorno nei Caraibi e tornare in Europa, mantenendo vivo il legame tra la comunità italiana all’estero e il Paese d’origine.

Per gli amanti del golf e della vita internazionale, Casa de Campo resta comunque uno dei luoghi più affascinanti del mondo, capace di unire sport, turismo di alto livello e relazioni internazionali in uno scenario unico affacciato sul Mar dei Caraibi.