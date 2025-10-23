“Casa Italia” è la nuova sede inaugurata a Londra che riunisce gli uffici dell’Ambasciata d’Italia, dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Situata a pochi passi da Buckingham Palace, nel cuore della capitale britannica, rappresenta un importante punto di riferimento per il Sistema Italia nel Regno Unito.

Il progetto è il risultato di un lavoro di squadra tra il Ministero degli Esteri, l’Ambasciata, l’Istituto Italiano di Cultura, l’ICE, le principali aziende italiane di design e arredamento, oltre a musei italiani e britannici.

“Casa Italia è un luogo di incontro di tutte le componenti del Sistema Italia – ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’inaugurazione – e offre una promozione del nostro Paese a tutto campo, unendo dimensione economica, culturale, artistica e sociale in un unico centro”.