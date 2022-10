Regno Unito, Inigo Lambertini nuovo Ambasciatore d’Italia

Inigo Lambertini è il nuovo Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito. In un articolo del Corriere del Mezzogiorno in cui si riferisce che Lambertini è nato a Napoli, laureato in Giurisprudenza alla Università Federico II, il diplomatico dichiara: “In un momento storico unico, con cambiamenti epocali in divenire accompagnati dall’elegante rispetto di tradizioni secolari, inizia la mia avventura professionale a Londra. Pragmatismo, tutela degli interessi dei tantissimi nostri connazionali e delle nostre imprese presenti nel Regno Unito, dialogo positivo e culturale continuo con l’obiettivo di rafforzare la profonda amicizia che ci unisce: questa sarà la mia bussola”.

Dopo aver svolto attività di ricerca presso l’Universitè Libre de Bruxelles, nel 1987 Lambertini entra in carriera diplomatica, con specializzazione economico-commerciale, ed è assegnato alla Direzione generale per gli Affari economici della Farnesina.