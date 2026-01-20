Un gesto di estrema crudeltà si è consumato lungo la Strada Statale 106, all’altezza dell’ipermercato Lidl, nel territorio di Reggio Calabria. Un cane è stato lanciato dal finestrino di un’auto in corsa, una Fiat Punto di colore grigio, e abbandonato sull’asfalto.

L’animale è stato recuperato grazie all’intervento dei volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Reggio Calabria, con il supporto delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un abbandono deliberato: il cane sarebbe stato gettato fuori dal veicolo mentre questo era in marcia.

Sono attualmente in corso accertamenti per individuare il responsabile del gesto. Si sta verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso l’auto e consentire l’identificazione dell’autore. Enpa annuncia che presenterà formale denuncia attraverso il proprio ufficio legale per il grave reato di abbandono di animale, aggravato dalle modalità particolarmente pericolosa e violenta.

Il cane, soccorso e messo in sicurezza, è ora affidato alle cure dei volontari Enpa di Reggio Calabria. È stato trasferito presso una struttura veterinaria per gli accertamenti sanitari e le visite necessarie. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Grazie all’immediata attivazione della rete solidale sul territorio, per l’animale è già stato individuato un percorso di preaffido, che gli consentirà presto di lasciare la strada e iniziare una nuova vita in un contesto protetto.

«Quello dell’abbandono è un reato grave, ma gettare un cane da un’auto in corsa significa condannarlo a morte e mettere a rischio anche la sicurezza degli altri utenti della strada», sottolinea Enpa. «Continueremo a fare tutto il possibile affinché episodi come questo non restino impuniti».

Enpa rinnova l’appello ai cittadini a segnalare ogni informazione utile alle indagini e ricorda che la collaborazione di tutti è fondamentale per contrastare la violenza e l’illegalità ai danni degli animali.