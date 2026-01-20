La montagna è sinonimo di libertà, ma per le famiglie una vacanza può trasformarsi in una corsa contro il tempo: file agli impianti, gestione dell’attrezzatura, orari da incastrare.

Esiste però un luogo in Alto Adige dove organizzazione e comfort di massimo livello rendono la vacanza sulla neve leggera e spensierata per genitori e figli.

È Familiamus, family hotel 5 stelle all-inclusive sull’altopiano di Maranza, pensato e progettato dalla famiglia Nestl per accogliere famiglie di tutte le età con servizi su misura.

SKI-IN E SKI-OUT: LE PISTE SUBITO FUORI DALL’HOTEL

Grazie alla sua posizione proprio di fianco alla pista Brunner del comprensorio sciistico di Rio Pusteria, si può uscire dall’hotel “sci ai piedi” ed essere subito sulle piste, eliminando le barriere logistiche e concentrando ogni energia sul divertimento e sul tempo di qualità trascorso insieme. I bambini a partire dai 4 anni di età possono approcciarsi allo sci con la pista con tappeto magico proprio davanti all’hotel, mentre chi ha già esperienza può perfezionare la tecnica con i corsi della scuola sci SnowPro di Maranza. Per il massimo comfort, inoltre, è possibile noleggiare sci, snowboard e attrezzatura direttamente in hotel.

DIVERTIMENTO INVERNALE PER TUTTI CON IL MASSIMO COMFORT

Non solo sci: grandi e piccini possono condividere momenti speciali tra giochi e attività creative del programma settimanale del Magolix Club, avventurarsi in passeggiate nella neve ed escursioni con le ciaspole alla scoperta del territorio, oppure trascorrere del tempo spensierato nell’area Family Wellness, tra piscine con scivoli adatti alle varie età, family sauna con gettate a tema cartoon e una confortevole area relax con vista panoramica a 360° sulle vette dell’Alto Adige.

Per un soggiorno senza pensieri, Familiamus offre un’ampia gamma di comfort: dalla formula all-inclusive che include colazione, pranzo, merenda, cena e un’ampia selezione di bevande da abbinare a piatti regionali e creativi, ai servizi e spazi dedicati a bambini e ragazzi come assistenza educativa, attività specifiche per ogni fascia d’età e momenti ludico-educativi che consentono ai genitori di ritagliarsi qualche momento di relax in coppia, pur restando vicini ai propri figli.

A MARZO “GIORNATE BIANCHE 5=4”

A rendere l’esperienza ancora più interessante è la proposta speciale “Giornate bianche 5=4”, che consente di soggiornare al Familiamus cinque notti al prezzo di quattro (offerta valida nel periodo 1-28 marzo 2026). Un invito a rallentare e a vivere la montagna con più tempo a disposizione, per una settimana bianca che sia un’esperienza autentica da condividere in famiglia.

Familiamus è un family hotel 5 stelle situato sull’altopiano di Maranza, nel comprensorio di Rio Pusteria (Alto Adige), pensato per indimenticabili vacanze in famiglia. La struttura, gestita dalla famiglia Nestl, propone un’ospitalità di alta qualità che coniuga design, natura e divertimento in ogni stagione. Un luogo dove il gioco incontra il relax, e ogni momento è pensato per rafforzare il legame tra genitori e figli.