Anche in Brasile nasce un “Comitato per il NO” al Referendum sulla giustizia.

Composto da esponenti della grande collettività italiana presente nel Paese sudamericano, da rappresentanti di sindacati e associazioni, partiti politici e società civile organizzata, il Comitato è presieduto dal noto giurista e giornalista Walter Fanganiello Maierovitch, Presidente dell’Istituto Giovanni Falcone di Scienze criminali di San Paolo (Brasile).

Nella sua prima dichiarazione pubblica da Presidente del Comitato, il prof. Fanganiello ha affermato: “Nel mondo occidentale, gli esperti dicono che la Costituzione italiana è “la più bella del mondo”. Per senso civico e rispetto per coloro che sono caduti difendendo la libertà e la dignità umana, non mancate di votare. Abbiamo bisogno di voi indignati. E votate “NO”.

Non lasciate che la Giustizia italiana, che ha portato avanti l’operazione Mani Pulite per combattere la corruzione nella politica di parte e ha combattuto la criminalità organizzata di matrice mafiosa con magistrati eroici che hanno perso la vita, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cambi la Giustizia.

Resistete, con lo spirito dei partigiani. Non lasciate che la Giustizia sia sottomessa ai politici di turno, che vogliono controllarla. Non si tratta di modernizzazione, ma di controllo da parte dei politici; da parte di coloro che sono contro la Giustizia imparziale che garantisce il principio repubblicano di uguaglianza”.