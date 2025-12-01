Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la migliore reputazione online. Lo attesta l’osservatorio Top Manager Reputation, che ne certifica il primo posto assoluto, indicando inoltre due indicatori di continuità particolarmente significativi: da due anni consecutivi guida il comparto Media e da 28 mesi è stabilmente presente nella top ten generale.

Tale posizionamento riflette il percorso industriale e internazionale di Mfe-MediaForEurope, che negli ultimi anni ha ampliato in modo decisivo la propria dimensione europea.

La presenza strategica in Germania ha segnato un passaggio fondamentale, portando Mfe ad essere oggi operativo in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, più recentemente, Portogallo, grazie all’ingresso nel capitale del gruppo Impresa.

Una crescita che viene letta dagli osservatori come un segnale importante per il sistema-Paese: un’azienda italiana che non subisce acquisizioni dall’estero, ma che rafforza la propria posizione fuori dai confini nazionali e compete con i principali broadcaster europei.

Si tratta di un risultato rilevante, considerando che è stato ottenuto in una classifica da sempre dominata da figure dei settori più forti dell’economia italiana, tra finanza, energia ed industria, mentre la presenza al vertice di un manager del mondo dei media rappresenta un caso del tutto eccezionale.

In questo quadro, il primo posto di Pier Silvio Berlusconi non è solo un riconoscimento personale, ma la conferma del valore di un progetto industriale che sta contribuendo a ridefinire il ruolo dell’Italia nel mercato audiovisivo europeo.