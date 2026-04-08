La giornata di Pasquetta sul litorale di Fiumicino si è conclusa con numeri importanti: oltre 150.000 presenze complessive, più di 50.000 coperti tra ristoranti e stabilimenti balneari con servizio di ristorazione, tra spiagge libere, eventi e aperitivi.

Un’affluenza importante che conferma la forte attrattività del territorio nelle grandi ricorrenze.

Questo risultato è stato reso possibile grazie a un dialogo preventivo strutturato tra operatori e Amministrazione Comunale, avviato attraverso un incontro promosso da FederBalneari Fiumicino e formalizzato con un documento condiviso e accettato dall’Amministrazione.

Il documento ha rappresentato la base operativa per la gestione delle giornate a straordinaria affluenza, introducendo un approccio fondato su pianificazione, prevenzione e coordinamento.

Il Comune di Fiumicino ha accolto le proposte avanzate dagli operatori e ha contribuito in maniera concreta alla costruzione di un modello organizzativo condiviso, dimostrando apertura e collaborazione istituzionale fin dalle fasi preliminari.

“La sinergia strategica tra l’Amministrazione e le realtà del territorio segna l’avvio di una nuova fase di collaborazione strutturata e condivisa, fondata su responsabilità, dialogo e obiettivi comuni. Un modello che punta a valorizzare le risorse locali, migliorare la qualità dei servizi e garantire una gestione più efficace degli spazi e delle attività. – dichiara il Sindaco Mario Baccini – I crescenti afflussi turistici e ricreativi, gestiti nel rispetto delle regole e delle condizioni di sicurezza, sono una conferma della validità di questo approccio, capace di coniugare sviluppo, vivibilità e tutela del territorio”.

Sul piano operativo, i concessionari hanno messo in campo una serie di interventi a beneficio di cittadini e turisti e parallelamente c’è stato un rafforzamento dei servizi di sicurezza e controllo del territorio, attivazione di presidi sanitari straordinari con ambulanze dislocate tra Fregene e Maccarese, gestione integrata della mobilità con parcheggi di scambio e aree di sosta aggiuntive, oltre a un’organizzazione attenta degli eventi e degli aperitivi come strumento di distribuzione dei flussi. A questo si sono aggiunti interventi tempestivi di pulizia e ripristino del decoro urbano già dal giorno successivo.

“Siamo stati propositivi e abbiamo scelto fin da subito la strada del dialogo e della collaborazione, consapevoli che solo attraverso il confronto costruttivo si possono raggiungere risultati concreti. È stato fondamentale trovare un punto di equilibrio tra le esigenze degli operatori, quelle dell’Amministrazione e la tutela del territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso: continueremo a lavorare con impegno per mettere in campo tutte le azioni necessarie a garantire una stagione balneare serena, organizzata e di qualità per tutti.” – dichiara Alberto Cecere, Presidente di FederBalneari Fiumicino.

Nonostante l’elevata affluenza, la giornata si è svolta in modo ordinato e sicuro, non si sono registrati incidenti rilevanti né episodi di criticità, mentre il traffico è rimasto complessivamente sostenibile. Un risultato che conferma l’efficacia delle misure adottate e la validità dell’approccio basato sulla prevenzione.

Questa prima fase ha rappresentato l’avvio concreto del piano organizzativo, non tutte le azioni previste sono state implementate per ragioni legate ai tempi, ma quanto realizzato ha già prodotto risultati significativi e incoraggianti.

Il modello messo a punto ha funzionato e costituisce una base solida su cui lavorare nelle prossime giornate ad alta affluenza – 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno – il sistema verrà progressivamente rafforzato: saranno messe a sistema anche le ulteriori misure previste dal piano, tra cui un coordinamento ancora più strutturato e anticipato degli eventi per evitare sovrapposizioni, un sistema di monitoraggio diffuso e in tempo reale del territorio, un rafforzamento della gestione dei flussi pedonali e della viabilità anche attraverso servizi dedicati, un presidio sempre più integrato tra operatori, sicurezza privata e forze dell’ordine, oltre a una pianificazione più ampia delle attività lungo tutto l’arco della giornata, comprese le ore serali.

L’obiettivo resta chiaro, promuovere il divertimento e lo sviluppo turistico del litorale, garantendo al tempo stesso controllo, sicurezza e una significativa riduzione dei disagi per residenti e visitatori. Una logica di turismo organizzato e sostenibile, in cui la crescita delle presenze si accompagna a una gestione responsabile del territorio.