L’on. Fabio Porta, eletto col Pd in Sud America, ha presentato un’interrogazione al Ministro degli Esteri Antonio Tajani per acquisire chiarimenti sul caso di Deverson Ceccaroni, indicato da fonti giornalistiche come cittadino italiano o italo-brasiliano, arrestato in Venezuela nel 2021 dopo l’atterraggio di un velivolo a Puerto Ayacucho, nello stato di Amazonas.

“Al di là del merito delle contestazioni penali, sul quale spetta alle autorità competenti pronunciarsi, ritengo opportuno verificare se il signor Ceccaroni sia cittadino italiano e, in tal caso, quali siano le sue attuali condizioni di detenzione in Venezuela, il suo stato di salute e l’eventuale assistenza consolare prestata”, dichiara Porta. Che prosegue: “Nelle ultime settimane sono circolate online ricostruzioni che segnalano possibili criticità sul piano sanitario. Si tratta di informazioni che, allo stato, non risultano confermate da fonti indipendenti o istituzionali e che rendono necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con l’interrogazione si chiede dunque al Governo se sia a conoscenza del caso, se possa confermare la cittadinanza italiana del signor Ceccaroni, se risultino visite consolari, quali informazioni siano disponibili sul luogo di detenzione e sulle condizioni del detenuto e quali iniziative intenda assumere per assicurare il rispetto dei suoi diritti, incluso l’accesso a cure mediche adeguate.

È opportuno – conclude il deputato – acquisire elementi certi sulla vicenda, verificare, per quanto di competenza, le condizioni del connazionale e, se necessario, intervenire con tempestività sul piano consolare e umanitario”.