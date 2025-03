Le festività pasquali sono l’occasione ideale per una vacanza in cui rilassarsi e godersi la natura dell’Alto Adige, ma si trasformano in una vera e propria esperienza incantata per le famiglie che scelgono di soggiornare nell’esclusivo family hotel 5* Familiamus, sull’altopiano di Maranza.

Circondati dalle vette innevate delle Dolomiti e dai prati che iniziano ad accendersi dei colori della primavera, grandi e piccini possono vivere esperienze uniche, grazie a un ricco programma di attività a tema Pasqua, pensate per il divertimento di tutta la famiglia.

UOVA COLORATE E LAVORETTI CREATIVI: LE ATTIVITÀ PER I PICCOLI OSPITI DELL’HOTEL FAMILIAMUS

Nelle settimane che precedono la Pasqua, l’atmosfera di entusiasmo e creatività che si respira nel family hotel 5* della famiglia Nestl si traduce in numerose attività, laboratori e giochi a tema: i piccoli ospiti possono imparare a preparare biscotti a forma di coniglietti e agnellini, decorandoli a piacimento, per poi mangiarli insieme ai genitori.

Tra i laboratori manuali, la decorazione delle uova colorate e i lavoretti creativi, da portare a casa come ricordi della vacanza. Il divertimento prosegue anche in palestra, con la ginnastica del coniglietto pasquale, e nel parco esterno del family hotel con la caccia al tesoro all’aria aperta.

A PASQUA: ALBERO DI PASQUA, TEATRO DEI BURATTINI E IL TAGLIO DELL’UOVO DI CIOCCOLATO GIGANTE

La giornata di Pasqua si arricchisce di momenti speciali per tutta la famiglia, come una tra le attività più amate dai grandi e piccoli ospiti di Familiamus: la grande caccia al tesoro di Pasqua, che vede genitori e bambini uniti, sfidando le altre famiglie, alla ricerca delle uova colorate nascoste nell’ampio parco esterno dell’hotel. Per intrattenere i più piccoli, le storie del teatro dei burattini regalano momenti divertenti.

Come da tradizione altoatesina, inoltre, le famiglie decorano insieme l’albero di Pasqua con fiocchi, uova dipinte e piccoli addobbi a tema, proprio come si fa nel periodo natalizio. Infine, l’attesissimo taglio dell’uovo di cioccolato gigante, che porta con sé una dolce sorpresa. A fine giornata, un affascinante spettacolo di bolle di sapone, per concludere questa speciale giornata con meraviglia e stupore.

Al Familiamus ci si immerge in un’atmosfera di festa, dove il comfort e il relax si uniscono al divertimento per i più piccoli: tra giochi, tradizioni e dolci prelibatezze, ogni famiglia trova il modo perfetto per vivere un’indimenticabile vacanza pasquale nel cuore delle Dolomiti.