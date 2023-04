Pasqua a tavola, ecco cosa dice la tradizione

La colazione pasquale è quella più ricca dell’anno e la tavola viene imbandita a festa. E’ un tripudio di uova sode, il cui guscio può essere colorato e decorato per la gioia dei bambini. E a pranzo…

Pasqua a tavola. Una tradizione, un rito che si propone ogni anno con un ampio ventaglio di menu e portate. Colazione, antipasto, pranzo e cena, la tavola offre una ricca scelta di primizie primaverili e di piatti a base di uova. L’uovo è un simbolo pasquale che ricorre in diverse tradizioni. Infatti, oltre a rappresentare la rinascita di Gesù Cristo, raffigura anche la rinascita della natura e decorare le uova diventa una specie di rito beneaugurante.

La colazione pasquale è quella più ricca dell’anno e la tavola viene imbandita a festa. Sulle tavole romane e laziali è molto ricca e prevede numerose pietanze che spaziano come gusto dal dolce al salato. E’ un tripudio di uova sode, il cui guscio può essere colorato e decorato per la gioia dei bambini.

Le uova si uniscono alla pizza al formaggio e alla corallina, un tipico salame di provenienza umbra, alle torte salate, al pane casareccio caldo e alla pizza sbattuta. Sono presenti anche formaggi vari, fra cui i più gettonati sono la caciotta e il pecorino romano.

Il menù del pranzo prevede come antipasto classico il casatiello, oppure un tagliere di salumi. Il primo piatto presenta soprattutto pasta fatta in casa, pasta al forno, frittatine di pasta. Il secondo piatto è molto più vario, si può scegliere fra arista, abbacchio con patate al forno, coratella con carciofi, spinaci e piselli, frittata di carciofi, polpettone arrotolato con uova sode, filetti di manzo in salsa, coniglio con patate novelle.

Per contorno si offrono carciofi ripieni, oppure ortaggi e verdure di stagione.

Il dessert prevede pastiera e crostata alla ricotta e visciole; naturalmente il posto da regina lo occupa la colomba, declinata in tutte le maniere, da quella classica con i canditi a quella farcita con il cioccolato, la crema pasticcera o il pistacchio. E naturalmente l’uovo di cioccolato con la sorpresa dentro. Anch’esso proposto di numerose grandezze, da quello mini a quello maxi, decorato artigianalmente oppure in maniera industriale e con una vasta scelta di qualità di cioccolato. Buona Pasqua a tutti!