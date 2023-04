MEDIA SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO | Fdi non cresce più, in recupero Forza Italia

Fratelli d’Italia non cresce più, in recupero Forza Italia. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Non vi sono moltissime novità nelle intenzioni di voto di questa settimana, nonostante i molti istituti che si sono cimentati. E forse è anche questa la notizia.

È degno di nota, infatti, che Fratelli d’Italia non riesca a crescere oltre, anzi è in leggera diminuzione al 29,1%, ma anche il PD si è fermato, nel suo caso al 19,7%. Sembra essersi per ora esaurita la fase di recupero di alcuni voti di sinistra finiti al Movimento 5 Stelle, che non si muove di molto ed è al 15,8%, poco sopra il risultato delle politiche.

Tra gli altri membri della maggioranza Forza Italia ha una performance migliore di quella della Lega, visto che torna al 7%, mentre il partito di Salvini è stabile al 7,8%. Fuori dai poli Azione/Italia Viva prende esattamente come a settembre, il 7,7%. Gli alleati del PD, ovvero Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, non brillano, e con il 3,3% e 2% sono a un livello inferiore di quello delle politiche.