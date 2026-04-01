In occasione delle festività pasquali, il Comites di Madrid si rivolge alla comunità italiana in Spagna con un’iniziativa che unisce memoria, tradizione e identità: “Condividi il tuo ricordo della Pasqua 2026”.

L’obiettivo è raccogliere immagini e brevi testimonianze per raccontare come gli italiani all’estero vivono uno dei momenti più sentiti dell’anno, tra nostalgia, ritorni a casa e nuove tradizioni costruite lontano dall’Italia.

Per molti connazionali, infatti, la Pasqua rappresenta un’occasione speciale per riabbracciare i propri cari, ritrovare sapori e profumi familiari e riscoprire rituali che rafforzano il legame con le proprie radici. Ma è anche un momento in cui si creano nuove consuetudini, adattate alla vita all’estero.

Attraverso questa iniziativa, il Comites intende valorizzare le storie della comunità italiana a Madrid e nella sua circoscrizione, dando voce a esperienze personali e collettive. I partecipanti potranno inviare una o più fotografie legate alla Pasqua 2026: scorci della propria città o del proprio paese d’origine, piatti tipici e ricette di famiglia, tavole imbandite o dettagli simbolici delle tradizioni pasquali.

Le immagini raccolte confluiranno in una pubblicazione speciale sul sito ufficiale del Comites, con una selezione di scatti capaci di raccontare la Pasqua degli italiani all’estero attraverso emozioni, ricordi e cultura.

È possibile accompagnare le foto con una breve descrizione – indicando il luogo, una ricetta o un ricordo – e specificare il nome con cui si desidera essere citati. Il materiale può essere inviato all’indirizzo email: segreteria@comitesmadrid.org.

Un’iniziativa semplice ma significativa, che punta a rafforzare il senso di comunità e appartenenza degli italiani in Spagna, valorizzando tradizioni che continuano a vivere anche lontano da casa.