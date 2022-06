ORGOGLIO ITALIANO | 77% degli italiani è fiero della propria identità nazionale

«Lasciatemi cantare / perché ne sono fiero / sono un italiano / un italiano vero». Quindi, Toto Cutugno, 78 anni, nato a Fosdinovo (Massa e Carrara), cantante internazionale con oltre 100 milioni di dischi venduti, aveva visto lungo quando, nel 1983, sul palco del Festival di Sanremo, lanciò «L’italiano», inno pop amatissimo, allora, da tutti i nostri connazionali costretti a emigrare.

Oggi, quella canzone è il sottofondo musicale ideale del sondaggio Swg che non lascia margini di dubbio: il 77% degli italiani è fiero della propria identità nazionale. Per precisione statistica – scrive Il Resto del Carlino -: 9% in più rispetto a sette anni fa. Non basta. Interrogati sul momento storico in cui è nato davvero il nostro popolo, i connazionali in maggioranza rispondono: «La Repubblica e la Costituzione».