Opposizione compatta, tutti contro Santanchè: “Dimissioni”

Tutte le opposizioni schierate contro il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “dimissioni subito”, è il coro. Sulla questione Santanchè “quello che è emerso ieri mi sembra abbastanza evidente: cioè pare che sia andata all’aula del senato a dichiarare cose non vere e questo sarebbe molto grave. Noi possiamo solo dire quello che diciamo dal primo momento, ovvero che davanti a fatti ben meno gravi di questi ci sono state dimissioni di ministri in Italia e nel resto d’Europa. Quindi torniamo a chiedere con forza e con nettezza le dimissioni della ministra e Giorgi Meloni di assumersi le sue responsabilità e di intervenire”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

“Ieri sera l’inchiesta giornalistica di Report ha mostrato, carte e testimonianze alla mano, che il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha mentito di fronte al Senato e ai cittadini italiani. Deve assolutamente dimettersi, senza alcun indugio. E la Presidente Giorgia Meloni ha il dovere di salvaguardare l’onore delle istituzioni e costringerla al passo indietro”. Così su Twitter il leader M5s, Giuseppe Conte.

“Il servizio di Report dimostra che Daniela Santanchè ha mentito e lo ha fatto nell’aula del Senato della Repubblica, venendo meno al giuramento di osservare lealmente la Costituzione come previsto dall’art. 54. Non ci sono alternative alle dimissioni: se non ci saranno, la responsabilità sarà della premier Meloni che rimane silente”. Così su Twitter il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Dopo la nuova puntata di Report credo che non ci siano più parole per esprimere lo sdegno per i comportamenti spregiudicati, immorali e incommentabili della ministra Santanchè nella gestione delle sue aziende, nel come ha trattato i suoi dipendenti, nelle furbizie utilizzate nel rapporto con lo Stato che lei peraltro in questo momento rappresenta indegnamente. E poi l’aver mentito apertamente al Parlamento”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra. “Ora non ha più alternative – ha proseguito il leader dei rossoverdi – faccia un passo indietro. Subito. Soprattutto nell’interesse del Paese”. “Penso che anche la presidente Meloni non possa che essere d’accordo con noi, esca dal suo silenzio imbarazzato e faccia un passo in rispetto dell’interesse collettivo”, ha concluso Fratoianni.