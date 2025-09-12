Acquaroli davanti a Ricci nella corsa per la guida delle Marche. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e 11 settembre, in vista delle elezioni regionali.

Il 51% degli intervistati indica il governatore uscente, mentre il 45,5% sceglie lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono al 3,5% ma ci sono ancora il 10% di incerti, con una stima dei votanti tra il 50 e il 54%.

Guardando le liste, FdI viene indicata dal 28%, FI dal 9, la Lega dal 5 (altre liste del centrodestra che sostengono Acquaroli dal 9). Sul fronte del centrosinistra il Pd ad oggi avrebbe il 25% dei voti, Avs il 7, il M5S il 5 (altre liste per Ricci l’8,5%).

In un anno Fdi e M5S su, giù il Pd

In un anno il consenso di Fratelli d’Italia e del M5S è aumentato, quello del Pd calato. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e l’11 settembre. Rispetto a dodici mesi fa FdI è al 30,2% rispetto al 29 del settembre 2014. Forza Italia passa dal 10,9 all’11, la Lega dall’8,3 all’8,5.

Sul fronte del centrosinistra il M5S guadagna l’1,7% che porta il partito di Giuseppe Conte dal 10,7 al 12,4%. Perde invece 2,1 punti il Pd che scende 23,6 al 21,5%.

Leggero calo anche per Avs e Italia Viva: -0,2% per i primi che hanno il 6,5% dei consensi, -0,1 per il partito di Matteo Renzi all’1,8%. Azione passa dal 2,9 al 3,2%, Più Europa dall’1,8% scende all’1,5%.

Meloni e Tajani su, consensi in crescita in un anno

Quasi tre punti in un anno. Sale il gradimento di Giorgia Meloni tra i leader politici: in dodici mesi passa dal 43,1% di settembre 2024 al 46% di oggi (+2,9%). E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e il 11 settembre. Bene anche Antonio Tajani che sale al 39,3% (+2,6%), segno positivo anche per Giuseppe Conte che raggiunge il 31,3% (+1,4). In calo la segretaria del Pd, Elly Schlein che scende al 29,3% (-1,6).

Rispetto a un anno fa migliora anche Matteo Salvini dal 26,1% al 27. Seguono Carlo Calenda al 20,5% (+0.4), Angelo Bonelli al 16 (-0,5%), Nicola Fratoianni al 16% (-0,3), Riccardo Magi al 14,9%, chiude Matteo Renzi al 14%.

Fiducia Governo al 42,7%, +3,4 in un anno

Sale la fiducia nel governo Meloni. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e l’11 settembre. Il 42,7% degli intervistati esprime fiducia nel governo guidato da Giorgia Meloni. Un anno fa erano il 39,3% (+3,4). Non ha fiducia il 50,1% (-3,2 rispetto al settembre 2024). Non sanno il 7,2 (-0,2%).