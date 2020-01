Moda, Canali punta sulla Cina: “Faremo investimenti significativi”

Canali, azienda italiana di produzione di abbigliamento di lusso per uomo, vuole crescere nel mercato asiatico. Per il marchio made in Italy l’estero oggi pesa per il 92%, gli Stati Uniti con una fetta del 40% rappresentano il player più importante. Il secondo è la Greater China (17%), seguita da mercato russo, canadese e italiano.

“Nel 2020 – spiega a Milano Finanza l’ad Stefano Canali – faremo investimenti significativi in Cina, soprattutto tramite il rafforzamento della rete retail, di cui sveleremo più avanti maggiori dettagli. Ci saranno anche ristrutturazioni e relocation a Beverly Hills e Londra”.

Inoltre “la società ha arruolato un direttore marketing e diverse competenze nel team merchandising, fino a quello di design e di produzione, anche fuori dall’Italia, che sono state inserite non solo negli uffici di Milano, ma anche nelle basi di New York, Shanghai e Hong Kong”. Per un 2020 tutto da scoprire.