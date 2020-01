RACCOLTA FONDI | Catania, 7mila euro per far ballare Riccardo alla finale del Youth America Grand Prix

11 enne di Catania e talento della danza, il giovane non ha soldi e la sua famiglia non è ricca, dunque chiede aiuto per pagare le spese della trasferta a New York

Sul Quotidiano di Sicilia si racconta del caso di Riccardo Asero, 11 enne di Catania e talento della danza, che rappresenterà l’Italia alla finale dello Youth America Grand Prix, concorso internazionale di danza classica e contemporanea che si svolgerà in aprile a New York. Ma il giovane catanese non ha soldi e la sua famiglia non è ricca, dunque chiede aiuto per pagare le spese della trasferta. Si tratta di circa 7mila euro.

“Se la tua famiglia non è ricca – si legge nel suo appello pubblicato su GoFundMe – anche vincere i premi che poi ti portano all’estero in competizioni internazionali è frustrante. Rappresentare una nazione a spese proprie. Essere finalista in un concorso oltre oceano è un peso economico che non tutti possono sopportare”.

Ecco quindi che nasce una raccolta fondi “per realizzare il sogno di Riccardo – scrive il Quotidiano di Sicilia – e aiutare la famiglia a sostenere le spese necessarie. Tanti i costi che dovranno essere affrontati: dal volo agli hotel, dai costumi all’assicurazione. L’obiettivo è fissato a 7mila euro, cifra che servirà anche a partecipare ad un’importante audizione a Parigi per la summer school dell’Opera”.