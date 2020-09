MILANO | Rubano un cellulare, arrestati un marocchino e un algerino

Sul posto è arrivata la Volante della Questura di Milano, che ha arrestato i due malviventi, con numerosi precedenti specifici

Arrestati la scorsa notte per rapina improprio in concorso. In manette sono finiti un 29enne marocchino e un 21enne algerino: i due si trovavano su un bus della linea 55, all’altezza di piazza Argentina, quando hanno rubato il cellulare a un 17enne salvadoregno.

Il cellulare e’ stato riconsegnato al 17enne direttamente dagli autori della rapina, di fronte ai poliziotti.