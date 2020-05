MILANO | 52enne arrestato per maltrattamenti fisici alla madre 77enne

I carabinieri di San Donato Milanese ieri pomeriggio a Paullo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un italiano di 52 anni celibe, tossicodipendente, sorpreso in flagranza dai militari, in seguito a una segnalazione dei vicini che avevano sentito poco prima una violenta lite tra l’uomo e la madre 77enne.

La donna subiva da tempo i maltrattamenti fisici dal figlio senza averlo mai denunciato.

La vittima e’ stata trasportata all’ospedale di Vizzolo Predabissi dove e’ stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. L’uomo e’ stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di direttissima.