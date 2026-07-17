L’Italia si prepara ad affrontare uno dei weekend più caldi dell’estate 2026. L’anticiclone africano continua infatti a dominare la scena meteorologica, portando temperature eccezionali in gran parte della Penisola, mentre al Nord il forte caldo favorirà la formazione di temporali anche intensi.

Secondo gli esperti, il picco dell’ondata di calore sarà raggiunto proprio tra venerdì e domenica, con valori che in diverse città supereranno abbondantemente i 40 gradi.

Temperature record: fino a 46 gradi tra Sardegna e Sicilia

Le previsioni indicano un quadro climatico particolarmente severo.

Le temperature massime attese nelle principali città saranno:

Cagliari: 42°C

Foggia: 41°C

Terni: 40°C

Matera: 39°C

Ascoli Piceno: 39°C

Firenze: 38°C

Roma: 37°C

Milano: 36°C

Nelle aree interne della Sardegna si potranno raggiungere addirittura i 46°C, mentre in Sicilia sono previste punte fino a 45°C.

Valori che confermano come le ondate di calore degli ultimi anni siano sempre più intense rispetto al passato. Se negli anni Ottanta e Novanta le temperature massime durante le estati più torride si attestavano generalmente tra i 32 e i 34 gradi, oggi i 40°C sono diventati sempre più frequenti in numerose città italiane.

Al Nord rischio temporali violenti

Il caldo estremo rappresenta però soltanto una faccia del problema.

L’enorme energia accumulata nell’atmosfera favorisce infatti lo sviluppo di fenomeni meteorologici estremi, con temporali improvvisi, nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e forti raffiche di vento.

Durante il weekend le regioni settentrionali saranno le più esposte a questa instabilità, con il rischio di temporali localmente molto intensi, accompagnati da downburst e grandine.

Da lunedì arriva una tregua

Le notizie più incoraggianti riguardano l’inizio della prossima settimana.

Lo spostamento dell’anticiclone africano verso ovest consentirà infatti l’ingresso di correnti leggermente più fresche.

Da lunedì il Nord vedrà un primo calo delle temperature, con massime comprese tra i 32 e i 33 gradi.

Martedì il raffrescamento interesserà anche le regioni centrali, dove i valori torneranno tra i 32 e i 34 gradi.

Più lenta invece l’evoluzione al Sud e sulle Isole maggiori, dove continuerà a fare molto caldo, anche se in maniera meno estrema rispetto ai giorni precedenti. In Sicilia si potranno ancora raggiungere i 38°C, mentre in Sardegna si toccheranno i 36°C.

Fine settimana da bollino rosso

Il consiglio resta quello di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone fragili.

Se le previsioni saranno confermate, dopo l’ultimo intenso weekend di caldo africano l’Italia potrà finalmente beneficiare di un clima più vicino ai valori tipici dell’estate mediterranea, con temperature meno opprimenti e condizioni generalmente più vivibili.