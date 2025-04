Con il mese di maggio è destinato a cambiare tutto dal punto di vista meteo. Arriverà infatti il caldo, tipicamente estivo.

Addio a una fine di aprile a tratti ancora temporalesca e con temperature sotto la media del periodo in Italia: il ponte del primo maggio sarà sotto l’ombrellone.

Sarà la prima ondata di caldo africano dell’anno!

Intanto per il Ponte del 25 Aprile si attende pioggia su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; qualche fenomeno non è escluso anche su Romagna, zone interne di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata.

Attenzione infine ai venti: soffieranno forti di Maestrale sulle Isole Maggiori, forti di Bora sull’Alto Adriatico.

Sabato 26 avremo un deciso miglioramento ovunque, seppur temporaneo: il sole dominerà su gran parte del Paese salvo residui addensamenti e piogge sparse al meridione.

Infine, il Ponte del 25 aprile si concluderà con l’ultima perturbazione del mese: questo ennesimo fronte arriverà domenica dai settori a nord delle Alpi francesi e porterà acquazzoni su Nord-Ovest e Sardegna al mattino, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania dal pomeriggio.

Questa perturbazione, l’ultima di una lunga serie iniziata più di 10 giorni fa (esattamente domenica 13 aprile), vagherà tra lunedì e martedì ancora sul Centro-Sud con altri scrosci alternati a schiarite: ma poi, dall’inizio di maggio, cambierà tutto.

Con il nuovo mese si formerà una curiosa configurazione meteo detta ‘ad occhiale’: avremo un’alta pressione africana sull’Italia e due cicloni ai lati, uno in Spagna e uno in Grecia. Questa configurazione ‘ad occhiale’ resterà stazionaria per più giorni in Italia e ci spingerà ad indossare ‘occhiali da sole’: arriverà il primo caldo del 2025 con temperature che, nel weekend 3-4 maggio, potranno superare di 10- 12°C le medie climatiche del periodo ed improvvisamente salire fino a sfiorare i 30°C all’ombra.

I picchi più elevati sono previsti in Sardegna e al Sud, ma andremo vicino ai 30°C anche in città del Centro come Firenze e, perchè no, anche nella parte di Roma più lontana dal mare (in questo periodo il mare è freddo: più ci si allontana dalla costa verso l’interno e più si raggiungono temperature elevate).

Per il primo fine settimana di maggi, dunque, è prevista estate piena.