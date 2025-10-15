L’Italia si prepara a una settimana di forte instabilità atmosferica: tre cicloni in soli sette giorni interesseranno il Paese, con particolare intensità al Sud.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, un vortice partito dalla Spagna sta richiamando correnti fredde provenienti dalla Russia, innescando una pericolosa combinazione di aria gelida in quota e mari ancora molto caldi dopo l’estate. Il risultato è un mix esplosivo destinato a generare “mostri temporaleschi” sui bacini meridionali.

Le prime regioni colpite saranno Sardegna, Sicilia e Calabria, dove tra mercoledì e giovedì sono previsti nubifragi, raffiche di vento e rischio di alluvioni lampo. In particolare, la zona compresa tra Crotone e Metaponto sarà una delle più esposte, a causa delle correnti di Scirocco che alimenteranno piogge persistenti e abbondanti.

Il maltempo si sposterà poi verso la Puglia, mentre il Centro-Nord potrà godere di condizioni più stabili, almeno fino al fine settimana.

Tuttavia, secondo i modelli previsionali, un nuovo ciclone in arrivo dalle coste algerine colpirà nuovamente il Sud nel weekend, aggravando una situazione già critica.

E non è tutto: da lunedì è atteso un ulteriore vortice in formazione sulla Francia, pronto a interessare nuovamente l’Italia, segnalando un periodo di forte instabilità e rischio idrogeologico.

Previsioni in sintesi

Mercoledì 15 ottobre: maltempo diffuso al Sud, rovesci locali al Centro, nubi al Nord.

maltempo diffuso al Sud, rovesci locali al Centro, nubi al Nord. Giovedì 16 ottobre: piogge e temporali su Puglia, Calabria e Sicilia; tempo stabile altrove.

piogge e temporali su Puglia, Calabria e Sicilia; tempo stabile altrove. Venerdì 17 ottobre: residui fenomeni al Sud, miglioramento graduale.

residui fenomeni al Sud, miglioramento graduale. Weekend: nuovo peggioramento con un terzo ciclone in arrivo dal Nord Africa.

Un autunno che si apre, dunque, sotto il segno dell’instabilità e del rischio meteo.