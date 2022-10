METEO | In arrivo temporali al Centro-Sud, poi torna il sereno

Abbiamo avuto uno splendido settembre, pieno di sole, con temperature sopra la norma stagionale. Anche ottobre, finora, non è stato da meno. Le “ottobrate” continueranno, non solo a Roma. Ma torna il maltempo in alcune zone del Paese. In arrivo piogge e temporali anche di forte intensità sul basso Tirreno, a partire dalle prossime ore: localmente potrebbero anche cadere fino ad oltre 100/200 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, ovvero l’equivalente delle precipitazioni attese in tutto il mese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree da tenere sotto osservazione saranno inizialmente le due Isole maggiori, il Lazio, la Campania, la Calabria e a seguire anche Basilicata e Puglia.

Queste condizioni di spiccata instabilità dureranno, alternate a temporanee pause più asciutte, almeno fino a giovedì, con le regioni centro-meridionali sempre prese di mira dai forti temporali. Sul resto d’Italia invece le cose andranno un po’ meglio, con cielo poco nuvoloso o sereno in un contesto mite di giorno grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione.

A Roma, per esempio, da giovedì è previsto sole: una situazione stabile che dovrebbe durante anche per tutto il fine settimana, anche se è ancora presto per dirlo con certezza.