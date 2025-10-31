L’ultimo giorno di ottobre porta ancora instabilità al Sud, con piogge e temporali su Sicilia e Calabria, a causa di una depressione in quota sull’Italia meridionale.

Il resto della Penisola resta più asciutto grazie al ritorno graduale dell’alta pressione, che garantirà un avvio di weekend in prevalenza sereno.

Sabato sarà una giornata nel complesso stabile, con cieli nuvolosi al Nord e parzialmente coperti al Centro, mentre al Sud resisteranno residui rovesci tra Sicilia e Calabria.

Le temperature saranno in lieve calo al Centro-Nord, più miti al Sud.

Domenica è atteso un nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest: piogge e temporali si estenderanno progressivamente al resto del Settentrione e, in serata, anche alle regioni centrali tirreniche. Al Sud, invece, prevarranno ancora condizioni di stabilità.

All’inizio di novembre la perturbazione si allontanerà rapidamente, lasciando spazio a una nuova rimonta dell’alta pressione e a un ritorno del bel tempo su gran parte d’Italia.