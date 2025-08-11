Settimana di Ferragosto caratterizzata da un gran caldo in tutta Italia.

Abbiamo iniziato con un lunedì 11 agosto bollente su tutta la Penisola: i giorni successivi non saranno diversi, con le temperature che toccheranno valori semplicemente folli a larga scala. Le regioni più colpite saranno il Lazio e la Toscana dove si raggiungeranno valori oltre i 40°C nelle pianure interne.

Caldo intenso anche sulla Liguria con temperature massime fino a 38-39°C nello Spezzino, piuttosto insolite per questa area.

Non se la passeranno bene i pochi rimasti in Pianura Padana, anche qui il termometro schizzerà verso l’alto toccando diffusamente i 37-39°C.

Le notti tropicali saranno protagoniste in molte aree. Pensate che sulla costa ligure le temperature potrebbero non scendere sotto i 28-30°C anche in piena notte, compromettendo seriamente il riposo notturno.

Una notte tropicale si verifica quando la temperatura minima registrata durante le ore notturne non scende al di sotto dei 20°C. Questo fenomeno è indice di un’ondata di calore in atto, poiché l’aria e le superfici, dopo essersi surriscaldate durante il giorno, non riescono a disperdere efficacemente il calore accumulato, mantenendo un’atmosfera afosa e opprimente.

Nelle aree urbane, l’effetto “isola di calore” amplifica ulteriormente il fenomeno.

Le temperature elevate e l’umidità persistente possono rendere il sonno difficile e causare stress fisico per tutta la settimana che precede Ferragosto, e per il giorno stesso, l’anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l’Italia.

Questo si tradurrà in un’intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese.

Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po’ di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13.

Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell’ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa.

Fino ad allora, l’Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.