Elly Schlein, segretaria del Pd, in un colloquio con La Stampa, dichiara: “Ha visto le spiagge vuote? Sono la cartolina del governo Meloni”.

Mentre si trova a Ossola, un tempo terra di partigiani al confine con la Svizzera, oggi feudo della destra come tutta la provincia italiana, Elly prosegue: “Milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere e anche perché temono quel che accadrà a settembre. Fossi nella presidente del Consiglio mi farei qualche domanda, ma vedo che lei preferisce orchestrare, attraverso una Rai militarizzata, una propaganda che non corrisponde al paese reale. Eppure la situazione sta venendo a galla, gli italiani hanno capito”.

Secondo Schlein “gli ombrelloni chiusi sono un manifesto di tre anni di destra al governo: i costi esplodono, i salari frenano; siamo l’unico paese in cui si sono ridotti del 7%. La gente rinuncia ad andare in vacanza”, sostiene.

Pronta la replica da parte di Fratelli d’Italia, con il senatore Matteo Gelmetti: “Le dichiarazioni di Elly Schlein sulle ‘spiagge vuote’ sono l’ennesima cartolina taroccata dalla sinistra per attaccare il governo Meloni.

Forse la segretaria del PD si è confusa con le sedie vuote ai suoi comizi estivi, perché i dati del turismo parlano chiaro: l’estate 2025 vede prenotazioni record, città d’arte e località balneari piene e un flusso di visitatori stranieri senza precedenti.

Altro che ‘italiani rinunciano alle vacanze’: milioni di famiglie sono in villeggiatura, anche grazie alle politiche di sostegno al lavoro e alla riduzione delle tasse messe in campo dal governo”.

“Capisco – prosegue il senatore Fdi – che per la Schlein sia difficile accettare che l’Italia funzioni meglio quando la guida Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, ma raccontare un Paese in crisi mentre le spiagge sono affollate non è solo propaganda: è un insulto a chi lavora nel turismo, nella ristorazione e nei servizi. Invitiamo la segretaria del PD a farsi un giro per l’Italia reale, non per i salotti radical chic: scoprirà che le uniche spiagge vuote sono quelle delle sue idee”, conclude.