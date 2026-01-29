La prima settimana di febbraio si aprirà all’insegna del tempo perturbato su buona parte dell’Italia.
Secondo il Centro Meteo Italiano, la saccatura depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi continua a interessare il Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo posizionato verso i Balcani, mantenendo condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.
Nella giornata odierna il quadro meteorologico resta incerto, con piogge sparse e locali temporali sulle regioni centro-meridionali. Venerdì è atteso un nuovo peggioramento, con precipitazioni in intensificazione entro sera al Sud e fenomeni localmente temporaleschi sui settori tirrenici.
Con l’arrivo del weekend, il maltempo non allenterà la presa: un nuovo minimo di bassa pressione si muoverà da nord-ovest verso sud-est, interessando inizialmente le Isole Maggiori e successivamente le regioni meridionali. Tra sabato e domenica saranno possibili acquazzoni e temporali anche intensi, specie al Sud.
Gli ultimi aggiornamenti confermano che anche la prima settimana di febbraio sarà caratterizzata da una fase instabile. Il flusso atlantico, infatti, continuerà a convogliare nuove perturbazioni verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo. Nei giorni centrali della settimana potrebbe inoltre affluire aria più mite dai quadranti meridionali, con temperature anche di 5-7 gradi sopra la media soprattutto al Centro-Sud.
Le previsioni meteo nel dettaglio
Oggi
- Nord: cieli prevalentemente coperti al mattino, con neve sulle Alpi orientali dai 900 metri. Nel pomeriggio schiarite al Nord-Ovest e residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, con nevicate dai 1000 metri. In serata nuvolosità variabile e, nella notte, nubi basse in Pianura Padana.
- Centro: nuvolosità irregolare con deboli piogge sull’alta Toscana al mattino. Nel pomeriggio fenomeni sparsi anche su Lazio, Marche e Abruzzo, con neve in Appennino dai 1300 metri. Miglioramento serale con ampie schiarite.
- Sud e Isole: cieli coperti con precipitazioni diffuse, deboli o moderate. Più stabile sulle Isole Maggiori. In serata tempo asciutto sulle regioni peninsulari, mentre Sardegna e Sicilia restano più nuvolose.
Domani
- Nord: nuvolosità diffusa ma tempo in prevalenza asciutto; locali fenomeni in Appennino nel pomeriggio con neve dai 1000-1100 metri.
- Centro: mattinata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sull’alta Toscana. Nel pomeriggio aumento delle nubi e piogge sul versante tirrenico; neve in Appennino dai 1100-1200 metri.
- Sud e Isole: piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici al mattino. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari. In serata e nottata tempo instabile con piogge, temporali e neve oltre i 1300-1400 metri.
Le temperature vedranno valori minimi in generale diminuzione, mentre le massime saranno in calo al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud, in un contesto meteorologico che continuerà a rimanere dinamico e instabile anche nei primi giorni di febbraio.