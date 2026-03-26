A pochi giorni dall’equinozio di primavera, l’Italia si prepara a un improvviso ritorno dell’inverno. Le previsioni meteo indicano un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un calo delle temperature fino a 10 gradi, venti di burrasca e mareggiate intense, soprattutto lungo le coste esposte.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, del sito IlMeteo.it, “la configurazione barica europea impone un drastico e violento ritorno a condizioni invernali per almeno 3-4 giorni”. All’origine di questo cambio repentino c’è una massa d’aria fredda di origine artica, in discesa dal Nord Europa verso la Penisola.

A rendere particolarmente intensa questa ondata di maltempo è un fenomeno raro ma ben noto in meteorologia: la cosiddetta ciclogenesi esplosiva, o “ciclone bomba”. Si tratta di un rapido crollo della pressione atmosferica, che in questo caso è scesa di circa 30 millibar in appena 24 ore sull’alto Adriatico, innescando venti molto forti e condizioni meteo estreme.

Già nelle prossime ore il peggioramento interesserà gran parte del Paese. Giovedì sarà caratterizzato da raffiche di tempesta, con foehn al Nord-Ovest, bora sull’alto Adriatico e maestrale sul resto d’Italia. La Sardegna sarà tra le regioni più colpite, con onde che potranno raggiungere i 7-10 metri, configurando condizioni di mare grosso. Attese anche nevicate fino a quote collinari, in particolare lungo il versante adriatico.

Venerdì il quadro sarà ancora più rigido: previste gelate notturne al Nord-Ovest, con temperature minime fino a -2°C anche in pianura. La neve interesserà diffusamente l’Appennino centro-meridionale, mentre continueranno venti forti e mareggiate su Adriatico e Tirreno.

Un primo miglioramento è atteso nel weekend delle Palme, anche se le temperature resteranno basse per il periodo. Sabato il maltempo insisterà ancora su regioni adriatiche e Sud, mentre domenica è previsto un generale ritorno del sole, con condizioni più stabili su gran parte del territorio.

Resta invece ancora incerto lo scenario per Pasqua. Le proiezioni a lungo termine indicano una possibile instabilità soprattutto al Centro-Sud, mentre per Pasquetta si intravede al momento una tendenza più soleggiata. Tuttavia, trattandosi di previsioni a diversi giorni di distanza, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per avere un quadro più preciso.