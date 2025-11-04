In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il senatore del Pd eletto all’estero Francesco Giacobbe ha voluto sottolineare il valore di questa ricorrenza come momento di memoria e gratitudine verso chi serve l’Italia con onore.

“La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è una delle ricorrenze più significative per la nostra Nazione”, ha dichiarato il senatore Giacobbe. “È un giorno in cui la memoria collettiva si intreccia con l’orgoglio e la riconoscenza, in cui il passato e il presente si incontrano per ricordarci chi siamo e da dove veniamo”.

“Le nostre Forze Armate incarnano i principi più nobili della Costituzione: la libertà, la democrazia, il rispetto per la dignità umana e la solidarietà verso il prossimo – ha aggiunto -.

Ogni giorno i nostri militari, in Italia e all’estero, portano alto il nome del Paese, operando con professionalità e umanità nelle missioni di pace e di assistenza umanitaria”.

Il senatore ha rivolto un pensiero particolare alle comunità italiane nel mondo, sottolineando il legame profondo che le unisce alla Patria.

“In questo giorno di celebrazione il mio pensiero va anche e soprattutto alle comunità italiane nel mondo – ha detto Giacobbe – Milioni di nostri connazionali, pur vivendo lontano, continuano a sentire forte il legame con l’Italia e a trasmettere i valori che ci uniscono come popolo”. “Le associazioni d’arma italiane all’estero svolgono un ruolo prezioso – ha proseguito – Mantengono viva la memoria di chi ha servito l’Italia e rappresentano un ponte ideale tra il nostro Paese e le sue comunità nel mondo”.

Concludendo, Giacobbe ha ricordato che: “Celebrare questa giornata significa guardare al futuro con fiducia, consapevoli che la nostra storia e i nostri ideali continuano a vivere grazie a chi serve, a chi ricorda e a chi, anche lontano, ama profondamente la propria Patria”.