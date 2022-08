METEO | Altra ondata di caldo africano, tra venerdì e sabato temperature roventi

In Italia si schiatta dal caldo. La brutta notizia di queste ore? Secondo gli esperti del meteo, nei prossimi giorni andrà ancora peggio. L’anticiclone africano è tornato a consolidarsi sul Mediterraneo e sull’Italia, andando a coinvolgere anche Francia centro-meridionale, Svizzera, Austria e Germania meridionale. Il nostro Paese torna quindi a vivere l’ennesima ondata di calore dell’estate, che dai settori occidentali si estenderà gradualmente a tutte le regioni.

Tra venerdì e sabato arriverà un caldo pazzesco. A partire da domenica e dalle regioni settentrionali, poi, il caldo inizierà ad attenuarsi.

Per buona parte della settimana, in concomitanza con il dominio dell’alta pressione africana, le precipitazioni saranno limitate a isolati episodi di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Le previsioni per giovedì 4 agosto indicano tempo in gran parte soleggiato e clima molto caldo in tutto il Paese. Caldo in intensificazione, specialmente al Centro-Nord: temperature massime diffusamente oltre i 32-33 gradi, fino a punte di 37-38 gradi soprattutto nelle zone di pianura lontane dalle coste.

Le previsioni per venerdì 5 agosto indicano tempo prevalentemente soleggiato con qualche annuvolamento già dal mattino sulle Alpi dove nel pomeriggio si formeranno numerosi rovesci o temporali. Nel corso della giornata tendenza a un aumento della nuvolosità anche nelle aree interne del Centro-Sud con possibile sviluppo di isolati e brevi rovesci o temporali sulle zone montuose appenniniche dal basso Lazio alla Calabria e sui rilievi della Sicilia; qualche annuvolamento in sconfinamento lungo il tirreno. Temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento; massime generalmente comprese fra 32 e 37 gradi, ma con punte di 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne e tirreniche del Centro.