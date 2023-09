MESSICO | L’ambasciatore italiano Luigi De Chiara visita il cantiere Bonatti

L’ambasciatore d’Italia in Messico, Luigi De Chiara, in una visita nei due stati della penisola della California messicana, ha tenuto incontri con le principali autorità locali e con esponenti del mondo imprenditoriale italiano.

La visita – si legge su La Gazzetta di Parma – è iniziata a Mexicali, in Baja California, ai cantieri del progetto Egro (Espansione del Gasdotto Rosarito), in corso di realizzazione da parte di Bonatti; il progetto comprende la costruzione di una pipeline di 216 km e la realizzazione di una stazione di compressione gas.

Egro ha un valore strategico per il Paese, poiché è volto a potenziare i flussi di gas provenienti dagli Usa dando, in futuro, la possibilità al Messico di esportare il gas liquefatto (Lng) via mare.

L’esecuzione sta richiedendo, da parte di Bonatti, la messa in campo delle sue competenze più consolidate, sia tecniche che di conoscenza-Paese. Sono, infatti, strettamente coinvolte sia le funzioni più specializzate, come gli uffici di ingegneria di Fano e San Miguel de Allende (Guanajuato, Messico) e i team di costruzione, che il management di area, fondamentale per la buona riuscita del progetto.

Successivamente De Chiara ha tenuto un incontro con la governatrice dello stato di Baja California, Marina del Pilar, con la quale ha discusso delle opportunità di investimento sempre crescenti per le imprese italiane.