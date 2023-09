PIANO DA 4 MILIONI DI EURO | La Puglia guarda all’estero e promuove il turismo da vivere tutto l’anno

A commentare la presentazione del media plan è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "Per noi la stagione turistica in realtà comincia quando finisce quella ufficiale, la finalità vera delle nostre politiche turistiche è quella di far venire i turisti a partire da settembre e fino a maggio”

La Puglia si promuove come destinazione turistica autentica ed esperienziale, grazie al Piano Media estero e Italia. Dalla BBC alla CNN, da Eurosport ai principali aeroporti Internazionali, metro e tram italiani, passando per The New York Times, Vogue, Vanity Fair, Elle, Le Figarò, National Geographic, Der Spiegel, El Compresa, Condé Nast Traveller, The Guardian, e per la prima volta The Asahi Shimbun in Giappone. Il filo conduttore è la narrazione dei seguenti ambiti: Mare, Sport, Natura e Benessere, Enogastronomia, Arte e Cultura, Borghi, Wedding Destination, con l’obiettivo di perseguire la destagionalizzazione dei flussi e avviare la promozione della prossima stagione.

Strumento strategico funzionale al progressivo ampliamento della stagione turistica per tutto l’anno è il Piano Media estero ed Italia, presentato in mattinata in conferenza stampa nella Sala di Jeso presso la Presidenza della Regione Puglia.

Sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia Gianfranco Lopane e il direttore generale Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione Luca Scandale.

Le azioni di comunicazione previste dal Piano Media estero e Italia arrivano dopo un’importante campagna di comunicazione regionale, iniziata a giugno e ancora in corso, destinata al turismo di prossimità.