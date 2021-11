Media sondaggi Termometro Politico: sempre primo il Pd al 20,1%

Il Pd è sempre primo al 20,1%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Non vi sono grandi cambiamenti questa settimana nelle medie dei sondaggi. Sembra che l’effetto delle elezioni comunali si sia un po’ spento e il consenso ai partiti si sia cristallizzato sui livelli raggiunti nell’ultimo mese. Del resto al centro del dibattito è tornata, se mai se ne era andata, la pandemia.

Così il Pd si conferma primo, appena sopra il 20,1%, ma è seguito a brevissima distanza da Fratelli d’Italia, al 19,7%. Vi è da registrare per il partito di Giorgia Meloni un calo di più di un punto rispetto a metà settembre.

Giù, ma di poco, anche la Lega, ora al 18,6%. Mentre è ferma al 7,4% Forza Italia. Anche il Movimento 5 Stelle è stabile, al 15,9%.

Chi sale più di altri sono i partiti ex membri di LeU, che tornano al 4% in media. Era da marzo che non giungevano a questo livello. Italia Viva è invece da tre settimane al 2,6%, e Azione guadagna un decimale, arrivando al 3,8%.