Thanksgiving a Roma, la Festa del Ringraziamento nella Capitale

Le famiglie made in USA celebrano questa festività in ricordo dell’aiuto offerto dagli indiani ai pellegrini arrivati in America nel 1620

Thanksgiving a Roma. la Festa del Ringraziamento si celebra anche nella capitale giovedì 25 novembre. Il Thanksgiving è un’usanza tipicamente americana. In questo giorno la popolazione a stelle e strisce si riunisce a casa a mangiare il classico tacchino ripieno.

Le famiglie made in USA celebrano questa festività in ricordo dell’aiuto offerto dagli indiani ai pellegrini arrivati in America nel 1620. La storia ci insegna che circa 400 anni fa un centinaio di pellegrini partirono dall’Inghilterra e raggiunsero il nuovo mondo a bordo della nave mercantile Mayflower. I padri pellegrini ringraziarono il Signore e la popolazione locale per l’aiuto ricevuto e per i preziosi consigli per coltivare la terra e allevare gli animali. La Festa del Ringraziamento si festeggia ogni anno nel quarto giovedì del mese di novembre.

La tradizione più importante è quella culinaria, con il menù a base di tacchino arrosto, accompagnato da patate cucinate in tutte le maniere, purè, verdure grigliate, e condite da salse squisite come quella di mirtilli. Quanti fumetti o graphic novel hanno immortalato tacchini in fuga per non finire sulle tavole imbandite, nei giorni precedenti a questa ricorrenza…

Naturalmente in questa giornata non mancano le parate in tutte le città più importanti degli USA. Anche a Roma sono anni ormai che si ricorda questa ricorrenza, non solo per gli americani che si trovano nella capitale per motivi di lavoro o per trascorrere le vacanze, ma anche per i cittadini romani. La celebrazione riguarda soprattutto i menù a tema, che si possono degustare nei locali specializzati, ma anche si possono ordinare delivery o take away e assaporare al caldo delle mura domestiche.

E allora al via a menù che prevedono zuppe come primo piatto, oppure vellutate, come secondo si attacca con dei bei cosciotti di tacchino ripieno, accompagnato da salsicce, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, carciofi fritti, cicoria. Si termina con la classica crostata di mele.