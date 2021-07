Media sondaggi Termometro Politico: la Lega torna a essere primo partito

La Lega torna a essere primo partito. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

La Lega torna primo partito questa settimana, anche se in realtà non si smuove da un deludente 20,4%, la stessa percentuale della scorsa settimana. Il primato è dato dal calo di Fratelli d’Italia, che scende al 20% a causa di alcuni sondaggi, in primis quelli di Ixè e di Ipsos che lo vedono indietro rispetto al partito di Salvini.

Stabile anche il Pd, al terzo posto, al 19,5%, mentre fa un balzo di ben un punto il Movimento 5 Stelle che risale dopo il chiarimento e l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che hanno seppellito le asce di guerra.

C’è poi un’erosione del consenso per Forza Italia, che cala al 7,3%, mentre è quasi stabile, solo in leggero decremento LeU, ovvero la somma di Sinistra Italiana e Articolo 1, al 3,8%. Importante invece l’arretramento di Italia Viva, che passa dal 2,5% al 2%, ed è sempre più lontana per esempio da Azione, ferma al 3,3%.