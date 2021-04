Media sondaggi Termometro Politico: la Lega tocca un nuovo minimo, il 22,2%

La Lega tocca un nuovo minimo, il 22,2%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Negli ultimi 7 giorni sono stati solo quattro gli istituti che si sono cimentati nella raccolta delle intenzioni di voto. Facendo una media delle rilevazioni il dato che spicca di più è l’ulteriore diminuzione della Lega, che scende al 22,2%, ovvero al valore minimo dall’inizio di maggio 2018.

Appare lenta ma inesorabile la parabola del partito di Salvini. Mentre Fratelli d’Italia si avvicina. Questa settimana ha toccato anch’esso un record, ma positivo, il 18,1% dei consensi, in aumento di quattro decimali.

Sempre nel centrodestra Forza Italia è invece stabile al 7,1%.

In leggero aumento il PD, che però non riesce più ad avvicinarsi al 20% e non va oltre al 20%. Mentre appaiono in un momento positivo gli alleati pentastellati. Il Movimento 5 Stelle arriva al 17,1%, lo stesso valore delle europee del 2019, che pure però, ricordiamolo, aveva segnato una sconfitta per il partito di Grillo e Di Maio.

Italia Viva scende a un nuovo minimo, il 2,2%.