Media sondaggi Termometro Politico: la Lega tocca un nuovo minimo, è al 21,3%

La Lega tocca un nuovo minimo, è al 21,3%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Questa settimana sono proseguiti alcuni dei trend che interessano le intenzioni di voto dei partiti da alcune settimane. Fratelli d’Italia prosegue la propria avanzata, che cresce al 19,7%, sfiorando quel 20% che alcuni istituti già le attribuiscono. In compenso continua a calare la Lega, che raggiunge un nuovo minimo. È ora al 21,3%, era dall’aprile 2018, subito dopo le elezioni politiche, che non scendeva a questi livelli.

Si profila una lotta a tre al vertice, come già mostra Ipsos, che mette, unico istituto, il Pd in testa. In media invece il partito di Letta è al 19,1%, in recupero ma al terzo posto.

Continua a calare invece il Movimento 5 Stelle, al 16%. L’effetto Conte pare essersi affievolito.

Bene Forza Italia che recupera mezzo punto salendo al 9,4% grazie alle stime molto generose di Ipsos e Tecnè che la vedono sopra il 9%

Tra i partiti più piccoli sale solo l’ex coalizione di LeU, che va al 3,6%, mentre sia Italia Viva che Azione perdono un decimale andando rispettivamente al 2,3% e al 2,8%.