Media sondaggi Termometro Politico: la Lega continua a perdere consensi

La differenza tra Lega e Fdi scende al 3,4%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Continua il trend, lentissimo ma apparentemente inesorabile, delle ultime settimane che vede la Lega perdere progressivamente terreno. In base agli ultimi sondaggi è scesa mediamente al 21,6%, avvicinandosi non solo al secondo partito, il Pd, ma anche a quello che appare come il suo più diretto rivale, Fratelli d’Italia, che rischia nei prossimi mesi di superarla, soffiandogli anche la leadership nel centrodestra. Ora la distanza tra i due partiti è solo del 3,4%. Era di 10 punti l’estate scorsa, di 20, a fine 2019.

Il Pd allo stesso tempo non riesce a raggiungere il 20%, mantenendosi anzi piuttosto lontano, al 19,1%. Il suo attuale principale alleato, il Movimento 5 Stelle, è al 17%, pressoché stabile rispetto alle ultime rilevazioni. Tra gli altri partiti resiste e anzi avanza, seppur di poco Forza Italia, che sale al 7,3%

In netta crescita anche gli ex partiti di LeU, che arrivano al 3,8%, il massimo da marzo. Più stabile la situazione di Azione, che è al 3,3% questa settimana. Mentre Italia Viva cala di nuovo, al 2,3%, uno dei livelli minimi mai raggiunti.