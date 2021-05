FOTO | La nave scuola Amerigo Vespucci, orgoglio made in Italy

L’edizione milanese del quotidiano Il Giorno dedica una pagina a un fenomeno che in apparenza non ha legami con la città di Milano. Stiamo parlando della nave scuola italiana Amerigo Vespucci, la novantenne più bella e seducente mai esistita. Solenne eppure elegante, incantevole.

Nella sua lunghissima esistenza – è la terza imbarcazione militare più anziana, dopo il vascello Hms Victory della Royal Navy, varato nel 1765, e la fregata americana Uss Constitution del 1797, entrambe oggi adibite a navi-museo -, questo orgoglio della creatività e della conoscenza ingegneristica italiana ha solcato innumerevoli volte ogni angolo di mare, sempre suscitando entusiasmo.

Milano è più marinara di quanto si possa immaginare: negli anni ’50 la Darsena era al tredicesimo posto nella classifica dei porti italiani per movimento merci e al terzo per tonnellaggio; ai marinai d’Italia è dedicata una delle sue più grandi piazze; ha fatto carte false per avere nel suo museo della scienza un sommergibile come il Toti; all’Idroscalo, il suo piccolo mare, a fine anni ’20 ammaravano gli idrovolanti; furono i suoi imprenditori a fondare nei primi ‘900 la cittadina di Milano Marittima.