Media sondaggi Termometro Politico: Fratelli d’Italia ha quasi raggiunto il PD

Fratelli d’Italia ha quasi raggiunto il PD. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Quest’ultima settimana ha visto per molti istituti il superamento da parte di Fratelli d’Italia del Pd. È stato così per SWG, EMG e Euromedia, mentre per Noto sono pari.

In media oggi il partito di Letta supera ancora quello di Meloni 18,8% a 18,7%, ma la differenza di un decimale li rende virtualmente pari.

È stato il PD che sostanzialmente ha subito un calo non da poco, del 0,6%, mentre Fratelli d’Italia è cresciuto del 0,2%. Si conferma prima la Lega, al 21,7%. Il suo declino per ora sembra essersi fermato. Stabile nel centrodestra anche Forza Italia, al 7,4%.

Il Movimento 5 Stelle invece recupera due decimali e si trova questa settimana al 16,8%, su livelli simili a quelli raggiunti degli ultimi due mesi, dopo l’annuncio dell’arrivo alla leadership dell’ex premier Giuseppe Conte.

In aumento, anche in questo caso dello 0,2%, sono pure Italia Viva e Azione. Il partito di Renzi sale al 2,5%, mentre quello di Calenda al 3,3%. Perdono invece terreno, calando del 0,4% i partiti che compongono la vecchia alleanza di LeU. Scendono questa settimana al 3,3%.