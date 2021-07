Media sondaggi Termometro Politico: Fratelli d’Italia arriva al 20%

Fratelli d’Italia arriva al 20%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Il momento fatidico, quello in cui Fratelli d’Italia si avvicina al primo posto nelle intenzioni di voto, sembra essere quasi arrivato. Questa settimana il partito di Giorgia Meloni ha toccato la soglia storica del 20%. Rimane ancora al di sotto degli alleati della Lega, in ulteriore calo al 20,8%, ma la differenza è ormai inferiore al punto.

Non lontano però è anche il Pd, che recupera pochi decimali e si porta al 19,2%, non certo insidiato da un Movimento 5 Stelle ormai concentrato nello scontro tra Grillo e Conte, e che rimane sugli stessi livelli delle ultime settimane, al 16,3%.

Anche Forza Italia soffre l’ascesa di Fratelli d’Italia, e scende al 7,3%, mentre tra i partiti più piccoli LeU e Italia Viva rimangono stabili, rispettivamente al 3,7% e al 2,4%. Giù invece Azione, al 2,8%