Mattarella: “Emigrazione tema che riguarda tutti i Paesi, servono soluzioni condivise”

Il tema deve essere affrontato in maniera “globale” da parte della “comunità internazionale” perché “servono soluzioni condivise"

“I numeri dell’emigrazione e le percentuali di incremento e decremento non possono rappresentare un paravento, dietro ci sono persone, le vite, speranze, un futuro che sovente viene cancellato. Non si può rimuovere questa realtà ignorandola”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso in occasione della Cerimonia di consegna del “Ventaglio” da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

L’emigrazione “è un tema che riguarda tutti i Paesi, non solo l’Italia; è stato importante l’evento promosso dal governo sui flussi migratori”, il tema deve essere affrontato in maniera “globale” da parte della “comunità internazionale” perché “servono soluzioni condivise”.

Per Mattarella “la Costituzione – a 75 anni dalla sua entrata in vigore – è la guida del nostro agire, fissando principi, valori irrinunziabili, diritti inviolabili, virtuose connessioni con l’Unione europea e con la comunità internazionale”.