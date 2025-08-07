“Nel 2001 venne istituita la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo promossa fortemente dal fondatore del Comitato Tricolore nonché Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia. Un atto dovuto e significativo per onorare e ricordare le migliaia di vittime italiane in tutto il mondo cadute nell’espletamento del proprio lavoro, e per aver contribuito al progresso”. Lo afferma Vincenzo Arcobelli, Presidente CTIM e Consigliere CGIE.

“L’8 agosto – prosegue Arcobelli – coincide con la tragedia di Marcinelle, in Europa, dove nel 1956 a causa di un incendio persero la vita 236 minatori di cui 136 Italiani.

A Marcinelle ogni anno si celebra una manifestazione alla presenza di vari rappresentanti istituzionali e politici, delle Autorità civili e religiose, e rappresenta simbolicamente tutte le tragedie dell’emigrazione italiana nel mondo.

Da Monongaha nel west Virginia ad Adrian in Michigan, da Cherry Illinois a Dawson New Mexico, da New York, ed in Canada, ed in tutte le varie parti del mondo, vogliamo ricordare gli emigranti italiani di ogni regione e paese.

A distanza di tanti anni, gli incidenti sul posto di lavoro sono all’ordine del giorno: prevenzione e campagne di sensibilizzazione e di disciplina nel rispetto delle regole, sono pilastri fondamentali.

A nome mio e di tutto il Comitato Tricolore per gli italiani nel Mondo ci associamo al ricordo e al sacrificio di tutti i lavoratori in Patria e nel Mondo”.