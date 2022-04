MARCHE | Un tour dedicato ai giovani discendenti marchigiani all’estero

L'idea riservata ai giovani discendenti che vivono all'estero e che non sono mai stati nelle Marche è stata sostenuta con 21mila euro ed ha la finalità di fare riscoprire le radici marchigiane ereditate dai lori genitori

Sul Corriere Adriatico si scrive di un tour per i discendenti dei marchigiani all’estero. Tra le iniziative messe in campo, anche la pubblicazione del volume La Guida alle Radici Italiane dedicata alle Marche in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Un Educational tour nelle Marche dedicato ai giovani discendenti marchigiani. È uno dei progetti che la giunta regionale ha deciso di finanziare stanziando in totale 65mila euro per le iniziative dedicate agli emigrati marchigiani.

L’idea riservata ai giovani discendenti che vivono all’estero e che non sono mai stati nelle Marche è stata sostenuta con 21mila euro ed ha la finalità di fare riscoprire le radici marchigiane ereditate dai lori genitori.

“L’iniziativa – si legge nella delibera – vuole stimolare le giovani generazioni ed avvicinarle ai vari settori di promozione regionale e di farle conoscere la Regione, le sue potenzialità turistiche, economiche e produttive. Con l’apprendimento della lingua d’origine si tratta, infatti, di coinvolgere i giovani nella diffusione della lingua italiana e creare un legame con un passato più o meno lontano e con una terra d’origine”.

Il piano 2022 attua gli obiettivi contenuti nel programma degli interventi regionali degli emigrati marchigiani e prevede la realizzazione di azioni declinate su 5 ambiti per un totale di otto misure.