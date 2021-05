Magri e in salute mangiando burro e formaggio: ecco come

Antiaging Italian Food, la start up innovativa del mangiare bene e sano, ha realizzato un burro con meno grassi saturi dell’olio di oliva extravergine, e un formaggio zero grassi, il primo al mondo che aiuta a tenere a bada il colesterolo alto

Impossible food. Con questo nome, coniato da Antiaging Italian Food, la start up italiana del mangiare bene e sano fondata dalla nutrizionista Chiara Manzi, Premio Oscar per la salute 2018 nel campo dell’alimentazione, e dal manager Danilo Pertosa, si indicano quei cibi particolarmente buoni, comunemente considerati grassi e nocivi per la salute, che sono stati riformulati in una versione sana, ed estremamente gustosa.

Il trucco, se così si può definire, sta in anni di sperimentazioni scientifiche per ridurre grassi e calorie nei cibi e nella ricerca maniacale delle materie prime di più elevata qualità.

Tra gli Impossible Food nati nei laboratori di Libra, il primo ristorante della start up, dove vengono preparati i cibi con il Metodo Scientifico Cucina Evolution, alcuni dei più amati sono il burro prebiotico e il formaggio zero grassi. Preparazioni artigianali e genuine, che, a dispetto di un gusto buonissimo, aiutano a restare in forma, sani e a vivere a lungo.

Il Burro utilizzato è prodotto da sole panne Italiane ed è stato premiato nel 2015 n.1 come Miglior Burro di Zangolato di Creme al Festival del Burro di Thiene. Tutto il gusto del miglior burro al mondo con quasi 4 volte meno grassi rispetto al burro tradizionale e meno grassi saturi dell’olio di oliva extravergine (14%) grazie alla speciale lavorazione con fibre prebiotiche.

Fare colazione con pane e burro diventa, quindi, più salutare che farla con pane e olio. Perfetto anche per preparare dolci, biscotti, mantecare un risotto o qualsiasi ricetta, in sostituzione del suo alter ego tradizionale.

Il Formaggio utilizzato viene dalle malghe dell’Alto Adige, è realizzato senza caglio a partire da latte scremato estremamente gustoso, proveniente da mucche che pascolano nei prati delle Dolomiti. Una golosità dal sapore intenso, che viene lavorato con fibra di cicoria per ottenere un formaggio spalmabile con il gusto prelibato di un castelmagno.

L’assenza di grassi e l’alto contenuto di fibre prebiotiche, aggiunte appositamente al formaggio per renderlo più cremoso e gradevole, danno vita al primo formaggio al mondo che aiuta a normalizzare i livelli di colesterolo, secondo le normative dell’autorità europea per la sicurezza alimentare. Quando si scioglie diventa filante, perfetto su pizza, bruschette, come ripieno dei supplì o per mantecare un risotto. Pane e formaggio diventa uno spuntino senza sensi di colpa con questo prodotto artigianale dal gusto deciso del castel magno o del gorgonzola, unito alla cremosità e alla freschezza di un formaggio fresco.

Due prodotti di altissima qualità organolettica che grazie al loro ridotto contenuto di grassi, zucchero e sale e all’alto contenuto di fibre prebiotiche nutrono la microflora intestinale contribuendo ad aumentare le difese immunitarie e a tenere a bada il colesterolo.

“Nel mondo occidentale sono sempre di più le persone in sovrappeso o, addirittura, obese, questo perché spesso c’è una scarsa cultura dell’alimentazione, che ci porta a sbagliare abbinamenti o a sottovalutare l’importanza di alcuni nutrienti, come i prebiotici e le fibre. E poi, ammettiamolo, a tutti piace mangiare bene, e i piatti sconditi o privi di sapore dopo poco vengono a noia, spingendoci a mollare le diete e a scegliere preparazioni ben più saporite e piacevoli. – Spiega la dottoressa Chiara Manzi – Per questo motivo, con Antiaging Italian Food stiamo promuovendo un nuovo modo di guardare al cibo, che è fidato alleato del nostro benessere e della nostra bellezza. Presto avvieremo un ciclo di eventi e seminari sul tema, nel frattempo siamo molto attivi nel laboratorio del nostro ristorante, che, oltre ad accogliere i nostri ospiti sul posto, offre un servizio di Food Delivery in tutta Europa”.