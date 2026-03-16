Il roadshow internazionale di Made in Italy Community torna a Madrid con un incontro dedicato al valore del Made in Italy nel mercato spagnolo e alle nuove dinamiche che stanno ridefinendo la sua reputazione, dalle relazioni economiche tra Italia e Spagna al crescente ruolo dell’intelligenza artificiale nella costruzione della percezione di marchi e prodotti.

L’evento riunirà rappresentanti istituzionali, imprese e dirigenti per discutere le opportunità di collaborazione tra i due Paesi, condividere esperienze imprenditoriali e analizzare come l’innovazione e i nuovi scenari digitali stiano influenzando la proiezione internazionale del Made in Italy.

Durante la giornata saranno inoltre presentati i risultati di uno studio realizzato da TP Infinity su come i consumatori spagnoli cercano informazioni sul Made in Italy e su come questo tema venga interpretato dalle principali piattaforme di intelligenza artificiale.

Programma

19:00 – Apertura istituzionale

Chiara Saulle, Consigliera economica e commerciale, Ambasciata d’Italia in Spagna

Elena Fontanella, Direttrice, Istituto Italiano di Cultura di Madrid

Marco Pizzi, Presidente, Camera di Commercio Italiana per la Spagna

Roberto Santori, Fondatore, Made in Italy Community

19:15 – Presentazione dello studio

La Spagna chiede, l’IA risponde. Consumatori contro algoritmi: la reputazione del Made in Italy nel mercato spagnolo

Lara Puglisi, Research Manager, TP Infinity

19:25 – Caso di successo

Nicoletta Negrini, Fondatrice e CEO, Negrini

Tavola rotonda

Moderazione: Patrizia La Daga, giornalista, Ambasciatrice di Made in Italy Community e responsabile dello sviluppo internazionale del progetto

Partecipano:

Luca Bradaschia, General Manager, Amplifon-Gaes Spagna

Alberto Cipolla, Direttore Operazioni Commerciali, Menarini Spagna

Simonetta Giordani, Segretaria Generale, Associazione Civita

Andrea Pozzolini, Presidente e CEO, Rhea Vendors Group

Alberto Prelez, Direttore, Irsap Spagna