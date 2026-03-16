Il roadshow internazionale di Made in Italy Community torna a Madrid con un incontro dedicato al valore del Made in Italy nel mercato spagnolo e alle nuove dinamiche che stanno ridefinendo la sua reputazione, dalle relazioni economiche tra Italia e Spagna al crescente ruolo dell’intelligenza artificiale nella costruzione della percezione di marchi e prodotti.
L’evento riunirà rappresentanti istituzionali, imprese e dirigenti per discutere le opportunità di collaborazione tra i due Paesi, condividere esperienze imprenditoriali e analizzare come l’innovazione e i nuovi scenari digitali stiano influenzando la proiezione internazionale del Made in Italy.
Durante la giornata saranno inoltre presentati i risultati di uno studio realizzato da TP Infinity su come i consumatori spagnoli cercano informazioni sul Made in Italy e su come questo tema venga interpretato dalle principali piattaforme di intelligenza artificiale.
Programma
19:00 – Apertura istituzionale
Chiara Saulle, Consigliera economica e commerciale, Ambasciata d’Italia in Spagna
Elena Fontanella, Direttrice, Istituto Italiano di Cultura di Madrid
Marco Pizzi, Presidente, Camera di Commercio Italiana per la Spagna
Roberto Santori, Fondatore, Made in Italy Community
19:15 – Presentazione dello studio
La Spagna chiede, l’IA risponde. Consumatori contro algoritmi: la reputazione del Made in Italy nel mercato spagnolo
Lara Puglisi, Research Manager, TP Infinity
19:25 – Caso di successo
Nicoletta Negrini, Fondatrice e CEO, Negrini
Tavola rotonda
Moderazione: Patrizia La Daga, giornalista, Ambasciatrice di Made in Italy Community e responsabile dello sviluppo internazionale del progetto
Partecipano:
Luca Bradaschia, General Manager, Amplifon-Gaes Spagna
Alberto Cipolla, Direttore Operazioni Commerciali, Menarini Spagna
Simonetta Giordani, Segretaria Generale, Associazione Civita
Andrea Pozzolini, Presidente e CEO, Rhea Vendors Group
Alberto Prelez, Direttore, Irsap Spagna