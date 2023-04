Made in Italy, a Miami l’Authentic Italian Food and Wine Festival 2023

Per le aziende italiane del Food & Wine è un’ottima opportunità di entrare in contatto con qualificate controparti commerciali

Per dare visibilità alle eccellenze enogastronomiche italiane sull’importante piazza di Miami la Italy-America Chamber of Commerce Southeast organizzerà, il prossimo 6 e 7 giugno, presso il Country Club di Coral Gables, la quarta edizione dell’evento ‘Authentic Italian Food & Wine Festival’. Lo riferisce Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, spiegando che circa 150 importatori, distributori, ristoratori e chef della Florida verranno invitati per due giornate di incontri, seminari, tasting di prodotti e networking con le imprese italiane.

“Per le aziende italiane del Food & Wine è un’ottima opportunità di entrare in contatto con qualificate controparti commerciali, esplorare un mercato in grande crescita e testare i propri prodotti durante il Grand Tasting conclusivo che sarà aperto al pubblico di consumatori locali”, sottolinea Assocamerestero.